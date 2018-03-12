Новости по теме итоги

Пятое ежегодное отчетное собрание Культурно-благотворительного фонда "Ашана", на котором были подведены итоги за 2015 год, прошло в Сухуме 25 февраля.
Директор Культурно-благотворительного фонда “Ашана“ Джевейра Колосова в преддверии пятого ежегодного отчетного собрания Фонда рассказала Sputnik об итогах работы за 2015 год и поделилась планами на будущее.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что в расследовании сексуального преступления против российской девочки в Германии должна восторжествовать справедливость.
Корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба поделился самыми запомнившимися событиями в 2015 году.
О том, чем запомнился 2015 год и о некоторых секретах журналистики, рассказывает корреспондент Sputnik Абхазия Наала Авидзба.
За что я благодарю 2015-й год по григорианскому календарю и 25-й (о, ужас, как быстро летит время) год моей жизни.
О встречах, жизненных историях, приобретенном опыте, не серых буднях и прочих событиях 2015 года вспоминает корреспондент SputnikАбхазия Саид Барганджия.
Sputnik Абхазия вспоминает основные события и происшествия уходящего года
Об итогах года и новых планах на 2016 год в интервью Sputnik рассказала министр культуры Эльвира Арсалия.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала в интервью Sputnik о главных событиях уходящего года и новых планах на 2016 год.
О том, какими переживаниями во внутренней и внешней политике запомнился год уходящий и с чем мы вступаем в Новый год рассуждает для Sputnik колумнист, режиссер и фотограф Ибрагим Чкадуа.
Начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Абхазии Тенгиз Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik о деятельности отдела в 2015 году.
Начальник отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Абхазии Тенгиз Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik о деятельности отдела в 2015 году.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов российских телеканалов.
По данным таможенного поста МАПП Адлер, в 2015 году поток физических лиц в Абхазию увеличился на 22 проц., а транспортных средств почти на 42 проц.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.