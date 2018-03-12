Новости по теме храм

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе кафедральный собор, где обычно служит коптский патриарх.
3D панорама Пицундского храма продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Православные христиане 4 июня чтут память Святого мученика Василиска Каманского. В этот день в абхазское село Каманы съезжаются сотни верующих.
В соответствии с приказом Министерства культуры до 5 мая детально будет выработано техническое задание для проектировщиков, для разработки самого проекта восстановления храма понадобится около трех месяцев, сказал директор заповедника "Анакопия" Алхас Аргун.
Храм покрова Божьей матери в крепости Абаата возвели в VI-VIII веках, позже он был освящен во имя Святого Ипатия Гангрского, по одной из версий, епископа небольшого города в Малой Азии, жившего в I веке нашей эры, по другой - в честь Ипатия Гагрского, жившего в пещере у горы Мамзышьха.
3D панорама Бедийского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама храма Святого Георгия Победоносца, известного также как Илорский храм, продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Моквского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Бзыбского храма и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Моквский собор Успения Божьей Матери возведен царем Леоном III в конце X века.
Панорама внутреннего убранства Пантелеймоновского Собора Симоно-Кананитского монастыря в Новом Афоне в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Ремонтные работы в Тирском монастыре в Южной Осетии приостановлены из -за нарушений норм реставрации исторических памятников.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал состояние храма Симона Кананита в Новом Афоне на рабочем совещании в четверг 28 мая.
С 8 по 9 мая во всех храмах Абхазии в праздничные дни пройдут молитвенные поминовения погибших во время Великой Отечественной войны.
Частица мощей Великомученика Георгия Победоносца находится в храме Святого Ипатия в Гагре.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.