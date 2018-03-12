Новости по теме храм

Храм покрова Божьей матери в крепости Абаата возвели в VI-VIII веках, позже он был освящен во имя Святого Ипатия Гангрского, по одной из версий, епископа небольшого города в Малой Азии, жившего в I веке нашей эры, по другой - в честь Ипатия Гагрского, жившего в пещере у горы Мамзышьха.