Новости по теме кредит

Ранее вице-президент США Джозеф Байден в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что формирование нового правительства Украины, готового работать с МВФ, позволит получить новые кредитные гарантии от США.
Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия в свою очередь отметил, что с проблемой возвратов кредитов банк не справится без поддержки правоохранительных органов.
Кабмин Абхазии разрешил Рицинскому реликтовому национальному парку использовать технику в качестве залога под кредит для ремонта дороги на заседании в четверг 25 февраля
Важно, чтобы госбюджет Украины поддерживался структурными реформами для расширения налоговой базы и устойчивой оптимизации государственных расходов, заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
Ранее Россия выражала готовность реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов. С этой инициативой Украина не согласилась.
По договору средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство теплоэлектростанций в Иране.
В 2016 году планируется погасить сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллионов рублей, остаток составит 1 миллиард 710 миллионов рублей, отметила Амра Кварандзия.
Заместитель председателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Тадри Зухба сообщил, что на реализацию программы поддержки вновь создаваемых семей в 2016 году увеличится финансирование.
По словам премьер-министра Украины, при отказе РФ принять условия реструктуризации и списания долга, Киев готов подать в суд.
Украинская компания, по данным "Коммерсанта", готова направить эти деньги на покупку газа для закачки в подземные хранилища. Решение по выдаче аванса "Нафтогазу", вероятнее всего, будет принимать высшее руководство России.
Совет директоров "Роснефти" на заседании 6 августа одобрил предоставление займов "дочкам" компании на 317,7 миллиона долларов и 5,1 миллиард рублей, говорится в материалах компании.
Президент Рауль Хаджибма рассказал о возвращенных суммах по кредитам, а также о ходе выплат по кредитам, взятыми государством ранее, и внутреннему долгу.
Лидеры двух стран в среду провели переговоры по теме сохранения Греции в еврозоне. Кроме того, Обама и Ренци коснулись вопроса координации усилий в борьбе с терроризмом.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил, что премьер-министр Греции принял все предложения кредиторов. Источник в греческом правительстве заявляет, что Греция направила кредиторам новые предложения по поправкам к соглашению.
Несколько тысяч человек собрались на площади Синтагма возле здания парламента в центре Афин в понедельник, чтобы выступить против требований кредиторов продолжать политику жесткой экономии. Смотрите на видео, как проходил митинг.
Банки Греции обязались немедленно выдать дебетовые карты пенсионерам, чтобы те могли нормально снимать деньги в точках, принимающих дебетовые карты, и снимать 60 евро в день.
Правительство Греции объявило о закрытии банков до 5 июля, а суточное снятие наличных ограничено до 60 евро. Смотрите на видео, как жители Афин стояли в очередях за деньгами перед банкоматами.
Председатель греческой общины Абхазии Александр Константиниди прокомментировал ситуацию в Греции. Ранее правительство Греции объявило о приостановлении работы банков страны до 6 июля.
Канцлер Германии понимает, что в случае греческого дефолта ей придется не только бороться с катастрофическими последствиями произошедшего, но и объяснить мировому сообществу, почему греческий кризис не был разрешен приемлемым способом, пишет Рейтер.
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