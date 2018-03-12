Новости по теме квоты

Россотрудничество в Абхазии провело первый этап отборочных мероприятий на обучение в российских вузах, в этом году количество желающих превысило квоту по таким специальностям, как "Архитектура", "Техника и технология строительства", "Информатика и вычислительная техника".
Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловили 80%, рассказал корреспонденту Sputnik директор Cухумского рыбокомбината Астамур Джопуа.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
В течение месяца хамсовой путины в Абхазии выбрано 28 тысяч тонн из 40 квотированных.
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