Новости по теме лавины

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте проведения поисковой операции после схода лавины в заполярном городе Кировске Мурманской области.
Закрыто движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Транскавказская магистраль - единственная дорога, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.
Движение транспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях вновь запрещено в связи со сходом лавин. Транскавказская автомагистраль будет открыта для движения после особого распоряжения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.