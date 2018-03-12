Новости по теме майские праздники

Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников прошли торжественным маршем на Набережной Диоскуров в Сухуме по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парад Победы в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. В мероприятии принимают участие свыше 16 тысяч военнослужащих, почти 200 единиц военной техники, а также около 140 вертолетов и самолетов.
На майские праздники весь личный состав УВД Гагрского района перейдет на усиленный режим работы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.