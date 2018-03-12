Новости по теме майские праздники

Парад Победы в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. В мероприятии принимают участие свыше 16 тысяч военнослужащих, почти 200 единиц военной техники, а также около 140 вертолетов и самолетов.