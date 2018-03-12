Новости по теме мосты

9 мая 2016 года исполняется 65 лет известному в республике, особенно после событий первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Красному мосту в Сухуме.
Мост частично обрушился в пятницу в Уссурийском городском округе в Приморье в районе села Яконовка, движение в районе обрушения было перекрыто, жертв нет.
3D панорама моста через реку Аалдзга в Ткуарчале продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
35 участников проекта "Еxtreme adventure Activity Team" совершили прыжки с 70-метровой высоты моста на объездной дороге Гагры.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.