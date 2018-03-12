Новости по теме нарушения

Абхазские и российские пограничники совместно с Госинспекцией по маломерным судам республики провели рейд в акватории Сухума.
Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
В понедельник стало известно, что теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Екатерина Боброва употребляли запрещенный препарат мельдоний.
Перемирие в Сирии, которое вступило в силу 27 февраля, также нарушается отрядами международных террористических организаций, отмечается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.
Отношение РФ к запуску ракеты КНДР продемонстрировано полным единением с Советом Безопасности в неприятии этого пуска в ходе заседания Совбеза, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня, в связи с чем Москва призывает все стороны безоговорочно соблюдать перемирие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Уголовное дело по факту сноса "дома купца Качикяна" будет вести следственное управление Генеральной прокуратуры.
Начальник отдела собственной безопасности Государственного таможенного комитета Абхазии сообщил Sputnik, что в ходе проверки были обнаружены нарушения финансовой дисциплины.
Глава Чеченской республики заявил, что сознательно нарушил правила дорожного движения, чтобы снять видеоролик, и пообещал оплатить штраф уже в понедельник.
Выявлены нарушения ветеринарных требований при ввозе в Калининградскую область из Турции шести партий куриного мяса общим весом более 162 тонн, сообщила пресс-служба ведомства.
На фоне систематических нарушений прав человека на Украине вряд ли возможно было бы ожидать демократичные выборы, заявил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" по защите избирательных прав Александр Брод.
В настоящее время проходит задержание и установление всех причастных к совершению преступлений лиц.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.