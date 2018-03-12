Новости по теме отдых в Абхазии

При Гагрском промышленно-гуманитарном техникуме имени Бориса Кехирипа открылась первая в Абхазии школа экскурсоводов.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в субботу территория Абхазии будет находиться под влиянием теплой массы воздуха с юга, преимущественно ясная погода, в воскресенье временами возможен дождь.
В пятницу 26 февраля в Абхазии будет облачно, возможен дождь, сообщили в Госгидрометеослужбе республики.
По данным метеорологов Абхазии, 23 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что из-за смены воздушных масс с теплой на относительно холодную с северо-запада, в выходные дни на Черноморском побережье Абхазии ожидается неустойчивая погода.
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По данным абхазских метеорологов, на территории Абхазии продолжается незначительное похолодание, температура воздуха днем в пятницу 19 февраля составит +14+16˚С.
Госгидрометеослужба прогнозирует на утро 18 февраля кратковременный дождь.
Метеорологи прогнозируют на 17 февраля малооблачную погоду без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 16 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни Абхазия будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта.
По данным метеорологов Абхазии, 12 февраля на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 11 февраля ожидается малооблачная погода, без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, 10 февраля ожидается небольшая облачность, без осадков.
После закрытия для россиян курортов Турции и Египта, взоры курортников стали обращаться на противоположную сторону побережья Черного моря, считает корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
По данным метеорологов Абхазии, 9 февраля ожидается переменная облачность, без осадков.
Метеорологи сообщают, что в течение ближайшей недели ожидается неустойчивая погода.
Гидрометеоцентр Абхазии сообщает, что в выходные дни из-за смены Черноморского циклона на антициклон с запада ожидается неустойчивая погода.
Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует на 5 февраля переменную облачность без осадков.
Метеорологи прогнозируют на 4 февраля переменную облачность без осадков.
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