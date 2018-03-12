Новости по теме перелеты

Число прилетевших на зимовку в сухумскую акваторию Черного моря птиц заметно выше по сравнению с несколькими последними сезонами. Это вызвано несколькими причинами.
Россия приостановит безвизовый режим с Турцией с 2016 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Франция после рассмотрения последствий крушения российского самолета A321 в Египте приняла решение прекратить прямые авиарейсы между Францией и Шарм-эш-Шейхом, говорится в заявлении Елисейского дворца.
Решение Лондона является преждевременным, поскольку принято до появления результатов расследования, "которое проводится прозрачно и с участием международных экспертов", заявил МИД Египта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.