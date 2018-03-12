Новости по теме победа

Пятый этап Кубка России Mitjet 2L – 2017 завершился в Казани на автодроме Kazan Ring 19 августа. Победитель пятого этапа Кубка России в классе Mitjet 2L, абхазский гонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, как прошла гонка и о планах на шестой, заключительный этап гонки.