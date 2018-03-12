Новости по теме победа

Пятый этап Кубка России Mitjet 2L – 2017 завершился в Казани на автодроме Kazan Ring 19 августа. Победитель пятого этапа Кубка России в классе Mitjet 2L, абхазский гонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, как прошла гонка и о планах на шестой, заключительный этап гонки.
Репортаж Тенгиза Тарба "Фантастический Ски-тур в горах Абхазии" победил в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Чемпионата мира по футболу ConIFA, во вторник 7 июня.
Первенство Южного федерального округа по каратэ кекусинкай, в котором приняли участие абхазские спортсмены, проходило в Сочи с 13 по 15 мая.
О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
9 мая в Сухуме состоялись торжества, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 Мая по всей республике прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Количество участников акции "Бессмертный полк" на данный момент превысило 500 тысяч человек, участники продолжают прибывать сообщили в пресс-центре МВД России.
На набережной Сухума у памятника Неизвестному солдату развернулась полевая кухня, где всем желающим предлагали отведать горячей солдатской каши с чаем.
В День Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ, руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату.
Самому молодому участнику акции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, восемь лет.
Об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов танкиста Дмитрия Цугба рассказала корреспонденту Sputnik его внучка Мактина Цугба.
Торжественные мероприятия пройдут на всех бульварах, в парках и на пешеходных зонах, прогуливаясь по которым москвичи и гости столицы погрузятся в атмосферу 1940-1950-х годов.
27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба одержал победу в одной восьмой теннисного турнира International Tennis Federation в Анталии.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Репортаж "Горной Абхазии" стал победителем в номинации "Лучший репортаж о путешествии по России и СНГ".
Военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, как его участники прямо с парада уходили на фронт.
В марше приняли участие военнослужащие Минобороны России и кавалерийская группа президентского полка ФСО России в форме одежды 1941 года, воспитанники московского суворовского и московского военного музыкального училищ, а также кадетские отряды.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Героя Абхазии Гурама Хагба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.