Новости по теме потоп

Почти 30 пассажирских поездов и более 30 авиарейсов были задержаны в Сочи из-за ливневых дождей и подтопления инфраструктуры в четверг. В том числе аэропорт был закрыт на прилет и вылет из-за затопления части летного поля, стоянок, перронов и частичного затопления аэровокзала.