Новости по теме потоп

В результате сильного ливня в ночь на пятницу 26 июня в Абхазском государственном музее обвалилась часть потолка, пострадал отдел этнографии и кабинет современной истории.
В результате сильного ливня в ночь на пятницу 26 июня в Абхазском государственном музее обвалилась часть потолка, пострадали отдел этнографии и кабинет современной истории.
Начальник Коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина прокомментировала проблему подтопления городских улиц.
По сообщению министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, ведомству известны места, которые во время ливневых дождей становятся опасными для жителей, где может подняться уровень воды, поэтому были готовы оказать помощь.
В четверг на Сочи обрушились ливни, из-за которых улицы города оказались подтоплены, а горожане остались без света и воды. Больше всего пострадал Адлерский район.
По сообщению руководства "Абхазской железной дороги", железнодорожные пути не пострадали от сильных ливневых осадков, дорога готова работать в штатном режиме.
Почти 30 пассажирских поездов и более 30 авиарейсов были задержаны в Сочи из-за ливневых дождей и подтопления инфраструктуры в четверг. В том числе аэропорт был закрыт на прилет и вылет из-за затопления части летного поля, стоянок, перронов и частичного затопления аэровокзала.
Спасатели с помощью специальной техники откачивали воду с затопленных из-за обильных ливней улиц Сочи. Смотрите на видео, как проходила ликвидация последствий стихии.
В четверг на Сочи обрушились ливни, из-за которых улицы города оказались подтоплены, а горожане остались без света и воды. Больше всего пострадал Адлерский район.
Представитель ЮРПСО МЧС России Римма Перминова отметила, что также спасатели были вызваны в поселок Кепша, где по данным администрации возможен выход из берегов реки Кепша и подтопление территорий. Работают по вызовам граждан 10 экипажей спасателей: 10 автомобилей и 50 человек.
Обильные осадки, выпавшие в ночь со среды на четверг в Сочи, затопили улицы города.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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