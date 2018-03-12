Новости по теме поздравления

Российский президент поздравил евреев с праздником Песах, который в этом году начался с заходом солнца 22 апреля, и отметил роль еврейских организаций в укреплении взаимопонимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий в стране.
Президент Абхазии поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Хаджимба отметил, что в Абхазии ценят важнейшую роль МИД РФ в развитии и укреплении абхазо-российских отношений.
Народному артисту СССР Владимиру Зельдину исполняется 101 год 10 февраля 2015 года. Смотрите на архивных кадрах фрагмент фильма "Свинарка и пастух", где легендарный актер сыграл главную роль.
Премьер-министр Абхазии вручил поздравительную грамоту и серебряную монету апсар с изображением Самсона Чанба режиссеру Абхазского театра Валерию Кове в Кабинете Министров.
Латвийский композитор Раймонд Паулс родился в 1936 году в Риге. Сегодня автор хитов для многих "звезд" советской и российской эстрады отмечает юбилей в кругу близких людей.
Президент РФ поздравил Президента Республики Абхазия с Новым годом и Рождеством. Владимир Путин выразил уверенность, что совместная работа по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества продолжится.
Зарубежные хабы международного новостного агентства Sputnik провели видеофлешмоб, чтобы поздравить жителей Абхазии с наступающим праздником.
Об итогах года и новых планах на 2016 год в интервью Sputnik рассказала министр культуры Эльвира Арсалия.
Павел Флоренский и Татьяна Шутова, филолог, кавалер ордена Леона, майор Абхазской армии , военный корреспондент ряда московских газет во время войны в Абхазии, составитель Белой книги Абхазии поздравляют читателей Sputnik Абхазия с Новым годом.
Оперная дива, Народная артистка Республики Абхазия и Народная артистка Российской Федерации Хибла Герзмава, несмотря на большую занятость и плотный график, поделилась со Sputnik Абхазия планами на новогоднюю ночь.
Сказочные персонажи создали для детей мир новогодней сказки.
Премьер-министр оставил комментарий под фотографией именинника, опубликованной в официальном аккаунте Правительства России в Instagram
5 декабря Народная артистка Абхазии Алиса Гицба отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отметит свой юбилей.
Всего было вручено 25 государственных наград, 23 из них III степени, одна награда II степени и одна I степени.
В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организовалит митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
Пицундский орган необходимо беречь и передать будущим поколениям артистов и слушателей, отметила оперная дива Хибла Герзмава.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.
Российский космонавт Сергей Волков поздравил Рауля Хаджимба с Днем независимости.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.