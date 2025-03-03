https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/badre-gunba-pozdravleniya-1054023296.html

Бадре Гунба поступают поздравления с победой на выборах президента Абхазии

Бадре Гунба поступают поздравления с победой на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

В частности, раис Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду на дальнейшее укрепление татарстано-абхазского сотрудничества. 03.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-03T21:23+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

бадра гунба

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Бадре Гунба поступают поздравления с победой на выборах президента Абхазии.Президент Никарагуа Даниэль Отрега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Бадру Гунба с победой на выборах и выразили надежду на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества, объединяющих Абхазию и Никарагуа. Они также подчеркнули уважение к мужеству абхазского народа, который в полной мере осуществляет свое священное право на самоопределение и независимость.Глава Приднестровья Вадим Красносельский в поздравлении выразил надежду на дальнейшее развитие дружеских партнерских взаимосвязей между республиками.Глава АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа) пожелал Бадре Гунба объединить абхазский народ, чтобы в государстве царило духовное и культурное единство.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Гунба крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в предстоящем президентском служении. Он подчеркнул, что РПЦ высоко ценит добрососедские отношения между Россией и Абхазией.Раис Татарстана Рустам Минниханов пожелал, чтобы деятельность Гунба на благо родной страны была активной и плодотворной, и выразил надежду на дальнейшее укрепление татарстано-абхазского сотрудничества и абхазо-российской дружбы в целом.Посол Абхазии в России Алхас Квициниа отметил, что победа Бадры Гунба свидетельствует о высоком доверии и уважении абхазского народа, поддержку курса на укрепление союзнических отношений с Россией. Он пожелал избранному президенту удачи и новых политических достижений.От имени депутатов Сухумского горсобрания председатель Дмитрий Осия в поздравлении выразил надежду на то, что компетентность и опыт Бадры Гунба будут способствовать процветанию Абхазии. Он отметил, что перед республикой стоят важные задачи, требующие консолидации общества, единства и сплоченности граждан, пожелал избранному президенту крепкого здоровья, сил и мудрости в принятии решений, а народу Абхазии — мира и стабильности.Кандидат в президенты Олег Барциц подчеркнул, что важные задачи, стоящие перед Абхазией, требуют единства и совместных усилий, а стабильности и развития можно достичь только в атмосфере взаимного уважения и открытого общения. Барциц пожелал Бадре Гунба сил и мудрости в реализации намеченных планов.В Абхазии 1 марта, в субботу, состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие больше всего голосов во время первого тура, прошедшего 15 февраля.3 марта ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты второго тура. Бадра Гунба получил 54,73% голосов, его соперник Адгур Ардзинба - 41,54%. Президент России Владимир Путин направил Гунбе поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что союзнические и дружеские отношения между Россией и Абхазией будут укрепляться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/valentina-matvienko-pozdravila-badru-gunba-s-izbraniem-na-post-prezidenta-abkhazii-1053996515.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250302/badra-gunba-pozdravleniya-1053999248.html

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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, бадра гунба, поздравления