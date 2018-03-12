Новости по теме права человека

Соглашение ЕС и Турции по мигрантам - это нарушение международных конвенций и европейского права считает со-директор неправительственной бельгийской организации по защите права беженцев СIRE Каролин Интран.
В день 66-летия со дня рождения известного абхазского правозащитника, видного общественно-политического деятеля Абхазии Зураба Ачба, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поделилась со Sputnik воспоминаниями о нем.
Очередной доклад МИД Грузии о ситуации в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии лежит не в правовой плоскости, а в сугубо политической, отметил Ираклий Хинтба.
Зампредседателя Союза армян Абхазии Галуст Трапизонян рассказал Sputnik о роли и участии армянского населения в жизни Абхазии во время грузино-абхазской войны и после.
Крым всегда был многонациональным, однако только сейчас он стал территорией, на которой соблюдаются права всех национальностей, всех языков, в том числе и украинского меньшинства, отметил польский журналист Матеуш Пискорский.
Совет Европы заявил, что прогресса по расследованию событий с применением насилия 2 мая 2014 года достигнуто не было. Расследование столкнулось с тем, что следственным органам и МЧС не хватило "институциональной независимости", считают эксперты Совета Европы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.