Новости по теме реставрация

Восстановление крыши бывшего универмага "Гунда" в центре Гудауты и реставрация башенных часов здания завершатся в апреле настоящего года, сообщили в районной администрации.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
Ремонтные работы в Тирском монастыре в Южной Осетии приостановлены из -за нарушений норм реставрации исторических памятников.
Депутаты Парламента обсудили Постановление об объектах историко-культурного наследия во вторник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.