Новости по теме режиссеры

Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко
Режиссер, актер и директор “Абхазфильма” Вячеслав Аблотиа рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову о том, чем сейчас занимается студия “Абзахфильм”, и поделился воспоминаниями о своем знакомстве с Сергеем Параджановым.
Режиссер-постановщик Софа Агумаа рассказала о результатах работы Молодежного театра.
Картина молодого режиссера из Абхазии Наура Гармелия получила приз кинофестиваля "Дух Огня" в Ханты-Мансийске.
О том, как абхазка по происхождению Эсма Апсны решилась снять фильм о запрещенном в России и ряде других стран" Исламском государстве", обсудил с молодым режиссером для Sputnik Лев Рыжков.
Художественный руководитель Абхазского государственного драматического театра Валерий Кове подвел итоги за прошедший год работы с момента открытия.
В Лос-Анджелесе 10 января состоится 73 церемония вручения премии "Золотой глобус", присуждаемой Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.
Режиссер, сценарист, Народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа скончался в Москве на 89-м году жизни. За последний год Эльдара Рязанова неоднократно госпитализировали.
Российский режиссер, сценарист, народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. Смотрите фрагменты из его фильмов.
Поклонники документалистики смогут познакомиться с творчеством режиссера Давида Дубинского и его знаменитой дочери Ольги Дубинской 27 ноября в кинотеатре "Иллюзион" в 19.00 в Москве.
Зрителям Юнгвальд-Хилькевич также известен по фильмам "Опасные гастроли", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль…" и другие.
Съемки в республике фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" длились чуть более месяца.
В рамках стратегической сессии "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" в Абхазии 9 сентября прошла акция "Ночь мирового кино".
В рамках стратегической сессии "Культура Абхазии: актуализация и сохранение" в среду 9 сентября начинается акция "Ночь мирового кино".
Председатель Союза кинематографистов Абхазии, актер Кесоу Хагба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о проблемах кинематографии в Абхазии и о том, какими были абхазские фильмы в советское время.
Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о работе над фильмом "Колчерукий" и новых проектах студии "Абхазфильм".
Режиссер Ибан Требиньо Монтеро снимает документальный фильм об Абхазии.
Режиссер Ибан Требиньо Монтеро рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о том, что побудило его снять документальный фильм об Абхазии.
Художественный руководитель и главный режиссер драмтеатра Валерий Кове рассчитывает продолжить показ спектаклей со вторника 23 июня.
Режиссер Александр Сокуров принял участие в открытии первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.