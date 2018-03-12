Новости по теме рынки

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Владельцы небольших магазинов на Центральном рынке Сухума рассказали корреспонденту Sputnik о планах бросить прилавки и закрыть бизнес, если вступит в силу поправка о "ввозном" НДС.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Российские и турецкие бизнесмены много лет работали вместе, плечом к плечу, а сейчас турецкая сторона терпит убытки, сообщил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья (Трабзон) Ахмет Хамди Гюрдоган.
77 парковочных мест будет организовано по улицам Ардзинба, Вардания и Имама Шамиля.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Евро уже обновил максимум текущего года, а доллар подбирается к аналогичному уровню (около 71,85 рубля). Импульс к падению задало очередное обвальное падение фондового рынка Китая.
Резкое обрушение фондовых рынков, а также непростая ситуация на рынке энергоресурсов, привели к тому, что 400 богатейших людей за последнюю неделю потеряли значительные суммы.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Центральный столичный рынок в пятницу 21 августа.
Предлагаемая инфографика позволяет проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.