Новости по теме социальная политика

Ожидается, что во время плановой ротации членов высшего и генерального советов "Единой России" должны обновиться 30% состава партии.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы представителей молодежи республики.
В числе достижений за 2015 год Хаджимба назвал оптимизацию доходов и расходов государства, оздоровление банковской системы страны, введение казначейской системы.
Результаты второго этапа работы над стратегией социально-экономического развития Абхазии до 2025 года были представлены в понедельник в Сухуме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.