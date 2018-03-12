Новости по теме солнце

По данным МЧС России, в 2016 году на Земле прогнозируется около 40 магнитных бурь, в том числе и до семи больших.
Погода 19 мая в республике, по данным Госгидрометеослужбы Абхазии, будет солнечной.
В преддверии Дня космонавтики читатели Sputnik получили уникальную возможность увидеть реконструкцию полета первого космического аппарата, достигшего спутника Земли в 1959 году – "Луны-1".
Это затмение необычно, поскольку его можно будет видеть даже на Северном полюсе. В то же время только жители Фарерских островов и архипелага Шпицберген смогут увидеть полное затмение Солнца.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.