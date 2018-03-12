Новости по теме судебная система

Для реализации нового судебного законодательства необходимо дополнительно изыскать более 150 миллионов рублей, сказал Рауль Хаджимба.
Абхазские парламентарии приняли ряд законопроектов, направленных на совершенствование судебной системы республики.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба утвердил новую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия 30 марта 2015 года. С учетом изменений Sputnik подготовил инфографику по структуре государственной власти Абхазии.
Практика назначения условной меры наказания в отношении лиц, виновных в краже чужого имущества, совершении ДТП, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия неэффективна, считает генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.