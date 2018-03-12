Новости по теме террористы

С утра рядом с местом, где должны начать выходить мирные жители из квартала Бустан аль-Каср, разорвалось шесть мин, в направлении КПП террористы стреляли и из стрелкового оружия.
Председатель парламента Сирии Хадия Аббас в своем интервью агентству Sputnik заявила о признании САР итогов референдума 16 марта 2014 года о воссоединении автономной республики Крым с Российской Федерацией.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал об основных источниках угроз со стороны стран, тренирующих террористов.
Ударами воздушно-космических России сил уничтожены четыре танка, три артиллерийские установки, четыре склада с боеприпасами, в Пальмире третий день идут ожесточенные бои.
Террорист-смертник Ибрагим эль Бакрауи, совершивший теракт в аэропорту Брюсселя, в записке высказал опасения по поводу своей безопасности, из-за того, что его повсюду разыскивает полиция.
Уроженка Дагестана, 18-летняя Кристина Тихонова прибыла в Стамбул из Москвы 18 февраля, после чего сообщила своим друзьям в Дагестане, что собирается "взорвать себя в Турции, чтобы попасть в рай.
Американские военные считают, что Батирашвили, занимавший видные посты в структурах ИГ, был направлен в этот город после ряда поражений боевиков.
В ходе минометного обстрела по кварталу Шейх-Максуд в городе Алеппо погибли 13 человек, 40 получили ранения, сообщает сирийский военный источник.
Боевики террористической группировки "Исламское государство ощущают давление, что способствует поражению террористов и стабилизации ситуации в регионе.
Военнослужащие ЮВО, применяя стрелковое оружие, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг", блокировали огневые точки и уничтожили условного противника на полигоне Нагвалоу в Абхазии.
Террориста по имени Салих Неджар удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев, взятых у него при регистрации в качестве беженца, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Несколько дней назад бойцы КСС освободили город Миннех и одноименную авиабазу, тем самым отрезав путь снабжения террористов из приграничного города Аазаз в Тель-Рифаат.
Делегация сирийского правительства на переговорах в Женеве заявила о том, что не намерена вести переговоры с террористами и отдельными делегатами, в том числе с представителями террористической группировки "Джейш аль-Ислам".
Террорист был идентифицирован как 28-летний подданный Саудовской Аравии Набиль Фадли, который 5 января подал ходатайство о предоставлении политического убежища в управление миграции стамбульского района Зейтинбурну, сообщают СМИ.
Взрыв в центре Стамбула совершил террорист-смертник из Сирии 1988 года рождения. На месте происшествия были найдены фрагменты боевика, сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нападение в туристическом районе Стамбула осуществил террорист-смертник из Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью по меньшей мере 10 людей.
Американские военные отметили, что авиаудары наносились как боевыми истребителями, штурмовиками и бомбардировщиками, так и беспилотными летательными аппаратами.
Собравшиеся возле саудовской дипмиссии в Тегеране демонстранты, в том числе шиитские религиозные деятели, принесли с собой плакаты с надписями против действий Саудовской Аравии.
Поддержку наступлению оказывают ВВС Ирака, самолеты международной коалиции, полиция провинции Анбар, народное ополчение и представители племен.
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка разгневался на "Исламское государство" (ДАИШ), когда узнал, что террористы посмели вмешаться в бизнес картеля "Синалоа".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.