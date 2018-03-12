Новости по теме визы

По словам министра, Турция не приемлет давления по вопросу упрощения визового режима с ЕC и не пойдет ни на какие уступки.
Рабочую визу мигранты могут получить в консульской службе МИД республики, после чего они должны пройти медкомиссию и оформить разрешение на трудовую деятельность в ГМС республики.
Туристическая отрасль Абхазии не пострадает от введения виз, изменения ударят по Турции, откуда через Республику Абхазия проходит большой поток грузов, считает эксперт.
С 1 апреля 2016 года в Абхазии вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Информация о том, что гражданам стран СНГ придется оформлять визы для отдыха в Абхазии, пугает туристов из этих стран и заставляет отказываться от отдыха в республике, рассказали абхазские туроператоры.
С 1 апреля 2016 года в Абхазии вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал Sputnik об экономическом эффекте от введения визового режима для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Наличие визы позволяет заблаговременно получить больше информации об иностранном гражданине, желающем въехать на территорию Абхазии, сказал начальник государственно-правового управления Администрации президента Давид Сангулия.
Белорусские туристы, побывавшие в стране, считают, что политика не должна осложнять связи между народами.
Сначала страны Евросоюза вводят контроль на границах, а потом они могут задаться вопросом, зачем нужна единая валюта, если нет свободы передвижения, это ставит Шенген на грань выживания, заявил председатель Еврокомиссии.
Авиакомпания Pegasus Airlines приостановила полеты в Россию в начале января из-за проблем, возникших с документами после введения с 1 января 2016 года визового режима с Турцией. В данный момент проблема решена, полеты возобновлены.
Москва может ввести визовый режим, если власти Украины не пересмотрят свои действия в отношении РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Данный вопрос не прорабатывается и не может прорабатываться с российским МИД. Это решение суверенного государства относительно того, как ему вести свою визовую политику, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Туроператоры Абхазии и России прокомментировали Sputnik усложнение процедуры выдачи шенгенской визы.
Увеличение числа выдаваемых россиянам долгосрочных многократных виз связано с повышением уровня общей безопасности при их выдаче, заявил генеральный консул Итальянской Республики в Москве Пьергабриэле Пападиа де Боттини.
По новым правилам при пересечении границы у тех, чья виза содержит биометрические данные, будут проверять отпечатки пальцев.
Абхазия и Венесуэла готовятся к подписанию ряда межгосударственных соглашений, в том числе рассматривают вопросы отмены визового режима между странами.
Виза российскому певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону была выдана из гуманитарных соображений, заявили в посольстве Италии.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщило, что пересечение абхазо-грузинской границы иностранцами временно ограничено.
Сотрудник дипломатической миссии США сообщил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко получит визу сегодня или завтра. Ранее Матвиенко получила приглашение на конференцию Межпарламентского союза, которая состоится в США.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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