Новости по теме воины

Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба провел встречу с председателем внебюджетного государственного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба в понедельник 8 февраля.
Зампредседателя Союза армян Абхазии Галуст Трапизонян рассказал Sputnik о роли и участии армянского населения в жизни Абхазии во время грузино-абхазской войны и после.
Археологи обнаружили на берегах озера Туркана в Кении следы одного из первых массовых убийств в истории человечества, которое указывает на то, что первые войны между племенами людей могли происходить еще до появления частной собственности и цивилизации, около 10 тысяч лет назад.
Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей кавалера ордена Леона, медсестры Мзии Абухба-Сохадзе.
Советские войска начали контрнаступление в ходе битвы за Москву 5 декабря 1941 года. Смотрите на архивном видео, как проходило одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Родиона Хагба.
Участница Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Нанули Хагба поделилась своими военными воспоминаниями.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Нанули Хагба.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с председателем правления региональной Карачаево-Черкесской общественной организации "Союз абхазских добровольцев КЧР" Абу-Юсуфом Бановым в понедельник 26 октября.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Виталий Тарба поделился своими военными воспоминаниями.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Виталия Тарба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, герой проекта "Ненарисованные воины" Зураб Кация рассказал о том, как грузины взяли его отца в плен.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураба Кация.
Вероятность возникновения конфликтов между Пекином и Вашингтоном высока, события могут легко выйти из-под контроля и привести оба государства к войне, пишет The National Interest.
В рамках нового проекта информационного агентства Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" на ресурсах портала будут опубликованы рисунки военных лет художника Руслана Габлия и очерки о героях его портретов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.