Новости по теме вооружение

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о начале подготовки грузинской армии специалистами Североатлантического альянса в мае 2016 года.
Открытие учебного центра альянса в Тбилиси скажется не только на политических, но и на экономических взаимоотношениях России и Грузии.
На сегодняшний день у "Урана-9" нет западных аналогов, отмечает обозреватель журнала Дэйв Маджумдар. Оснащение роботизированного танка позволяет ему уничтожать наиболее современные боевые машины.
Ранее введенные США вместе с ЕС экономические санкции против РФ из-за ситуации на Украине являются "невероятно эффективны", считает заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер.
США передали помощь Украине для повышения обороноспособности украинских сил на сумму свыше 265 миллионов долларов, заявила представитель Пентагона Мишель Балданса.
О том, как факт уничтожения ВВС Турции российского боевого самолета над сирийской территорией принципиально изменил отношения между Москвой и Анкарой и что может приостановить процесс ухудшения отношений рассказал Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет наличие военной техники на подготовленных плацдармах. Поэтапная работа по отводу вооружений осуществлялась в течение месяца.
Своевременно принятые меры повысили боевую готовность, боевые возможности вооруженных сил РФ, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это убедительно подтверждает антитеррористическая операция в Сирии. Президент считает, что очень важно поддерживать стабильную ситуацию в оборонно-промышленном комплексе
Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.
Запуск управляемой ракеты осуществлен с полигона на Гебридских островах в северной части Атлантического океана. ВМС США в рамках учений осуществили перехват баллистической ракеты на территории Европы. Испытания морской компоненты ПРО США являются демонстрацией того, что НАТО обладает решимостью бороться с Россией и военным путем, считают эксперты.
Россия утверждает, что якобы сбитый беспилотник в Турции не принадлежит РФ. Премьер-министр Турции высказал предположение, что беспилотник мог принадлежать режиму Асада, курдам или другим силам.
Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Сенатор Крис Мерфи сообщил, что его опасения в том, что все закончится непреднамеренной помощью и содействием террористическим группам, оправдались.
Отвод техники продлится 41 сутки, за это время вооружения будут отведены не менее чем на 15 километров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.