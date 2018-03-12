Новости по теме вооружение

Запуск управляемой ракеты осуществлен с полигона на Гебридских островах в северной части Атлантического океана. ВМС США в рамках учений осуществили перехват баллистической ракеты на территории Европы. Испытания морской компоненты ПРО США являются демонстрацией того, что НАТО обладает решимостью бороться с Россией и военным путем, считают эксперты.