Новости по теме воспоминания

О войне, о детских разбитых мечтах, об участившихся проливных дождях и возможной связи всего этого размышляет колумнист Sputnik Амина Лазба.
Круглый стол на тему "Молодежь и война: взгляд из XXI века", посвященный Мартовскому наступлению в Отечественной войне народа Абхазии, состоялся в Доме Москвы в пятницу 18 марта.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа поделился воспоминаниями об участии в Мартовском наступлении 1993 года.
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет после продолжительного лечения и нескольких операций, связанных с онкологическим заболеванием.
Пятого марта 2013 года в результате обширного инфаркта ушел из жизни венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы, глава Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Чавес.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Алика Цимцба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния, работавшая в ходе Отечественной войны народа Абхазии в штабе Конфедерации горских народов Кавказа, поделилась своими воспоминаниями в биографическом салоне центра "Мир без насилия" имени Зураба Ачба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Ляли Аршба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, медсестры, посмертно награжденной орденом Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ирины Куакуаскир.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Юрия Курикба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Героя Абхазии Гурама Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона Сергея Габния.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Владимира Квеквескири, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена Леона.
Проект Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" продолжает история участия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Героя Абхазии Инги Габния.
Абхазский журналист Фатима Кутелия рассказала о своей работе во время Отечественной войны народа Абхазии.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, герой проекта "Ненарисованные воины" Зураб Кация рассказал о том, как грузины взяли его отца в плен.
В 23-ую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии Герой Абхазии Вианор Ашба вспомнил первые дни войны.
Аида Кварандзия о своем отце Андрее Кварандзия, который через день после вторжения грузин, 16 августа, был расстрелян за рулем своей машины недалеко от здания "Сухумприбор".
О времени перед началом Отечественной войны народа Абхазии и роли Владислава Ардзинба в достижении победы рассуждает депутат Парламента Абхазии первого созыва, завотделом социально-экономического и культурного развития Верховного Совета Абхазии (1991-1994), завотделом экономики и права Администрации Президента РА (1995- 2005) Эмма Авидзба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.