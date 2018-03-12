Новости по теме защита

Аресты и экстрадиции российских граждан в США имеют политический подтекст, заявил представитель МИД России Константин Долгов. В этих условиях необходимо работать над усилением правовой защиты россиян, отметил он.
Адвокат Илья Новиков напомнил о детализации телефонных звонков Савченко, которая, на его взгляд, доказывает, что подсудимая в момент обстрела находилась не в тех местах, о которых речь идет в обвинительном заключении.
У пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями определенным образом снижен иммунитет, поэтому ему необходимо защищаться от вирусных инфекций, заявил главный кардиохирург Минздрава РФ.
Москва заявляла ранее Польше решительный протест в связи с осквернением Памятника благодарности Красной Армии в польском городе Щецин.
Рабочая группа, созданная при Госпредприятии "Абхазберегозащита", проводит мониторинг рек республики, с целью предотвращения вероятных последствий весеннего половодья.
КНДР смогла стать ядерной державой, которая в состоянии применить оружие массового поражения в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства, заявил Ким Чен Ын.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в понедельник 17 августа.
Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что России не следует беспокоиться по поводу защитных вооружений НАТО на ее границах, поскольку Москва не заявляла о планах вторгнуться в страны НАТО.
Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия разрабатывает альтернативу SWIFT для того, чтобы защитить рынок и финансовые транзакции от политизированного подхода со стороны Запада.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в пятницу.
Подруга фигуранта дела Хамзата Бахаева обеспечила ему алиби, заявив, что провела с ним двое суток в московской квартире после убийства Бориса Немцова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.