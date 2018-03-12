Новости по теме КНДР

Утром представителей прессы собрали для поездки на съезд и привезли к Дворцу культуры, но в само здание, где проходил съезд, журналистов не повели.
Операция возмездия начнется в случае попытки захватить территорию страны, воздушное пространство или территориальные воды, гласит заявление генштаба.
Глава министерства обороны Японии Гэн Накатани не исключил возможности новых провокаций со стороны Пхеньяна.
США и Южная Корея приступили к проведению военных учений по уничтожению северокорейского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагировала угрозой превентивного ядерного удара.
Голосование по проекту может состояться на следующей неделе, но в нем очень много деталей и дополнений, которые нужно проанализировать, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
В случае принятия, санкционная резолюция станет самым строгим набором санкций Совета Безопасности ООН более чем за 20 лет, а ограничения затронут сразу несколько секторов экономики страны.
Вашингтон и Пекин заявили, что не примут КНДР как ядерную державу и подтвердили важность сильного и единого международного ответа на провокации КНДР, в том числе посредством резолюции Совета Безопасности ООН.
Северная Корея работает против собственных интересов, запуск ракеты является серьезной ошибкой Пхеньяна, считает представитель российского МИД Михаил Ульянов.
Японские эксперты, по данным телеканала NHK, убеждены, что взрыв первой ступени был плановым и Пхеньян осуществил его, чтобы деталь ракеты не попала в руки южан.
Во время телефонных переговоров, лидеры США, Японии и Южной Кореи условились сотрудничать друг с другом, чтобы санкции против Пхеньяна были приняты как можно скорее и были действенными.
Отношение РФ к запуску ракеты КНДР продемонстрировано полным единением с Советом Безопасности в неприятии этого пуска в ходе заседания Совбеза, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне СБ всемирной организации выступил с заявлением, осуждающим запуск ракеты в КНДР, однако принятие резолюции с ужесточением санкций будет возможно только в случае согласия всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая РФ и Китай.
В сложившейся ситуации действовать можно и нужно только через возобновление переговоров, многосторонних в рамках "шестерки" и двусторонних между КНДР и США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Осуществив вопреки резолюции ООН запуск баллистической ракеты, КНДР вынуждает мировой сообщество к принятию по отношению к ней более жестких мер, считают в Совфеде РФ.
Центральное телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске искусственного спутника "Кванмёнсон-4". КНДР готовит пятое ядерное испытание, считает разведка Южной Кореи.
Запуск ракеты и противопоставление себя всему международному сообществу не отвечает интересам самой КНДР и не может не вызывать решительный протест, отметили в МИД РФ.
Накануне КНДР ускорила на один день сроки проведения запуска ракеты со спутником, на котором находится измерительное и другое оборудование, о чем уведомила международные организации.
Пхеньян предупредил, что будет проводить запуск ракеты со спутником в период с 8 по 25 февраля. Точные дату и время северокорейские власти не называют.
Северная Корея никогда не будет признана мировым сообществом как страна, на законных основаниях владеющая ядерным оружием, заявили министерства обороны США и Республики Кореи.
Межправительственные переговоры, открывшиеся в пятницу, являются первыми переговорами представителей властей Юга и Севера после прихода к власти в Южной Корее и КНДР их нынешних лидеров — президента Пак Кын Хе и первого председателя северокорейского Комитета обороны Ким Чен Ына.
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