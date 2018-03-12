Новости по теме Эстония

Профессиональная команда журналистов и редакторов со штаб-квартирой в Таллине расскажет о международных и локальных событиях и представит все разнообразие мнений по актуальным темам.
Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.
Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 20 человек об отказе от эстонского гражданства. Восемнадцать ходатайствующих постоянно проживают за границей, из них 10 - в России.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.