Новости по теме Пицунда

Пицундский собор Святого Апостола Андрея Первозванного, по преданию, построен по одному из нереализованных проектов храма Святой Софии в Константинополе.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Гала-концертом в Пицундском храме завершились юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию уникального органа. Юбилейный концерт посетила корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
Почти полвека назад в Абхазии впервые прозвучал орган. В трудное время его смогла сохранить хрупкая женщина. О том, как исполнитель и инструмент смогли спасти друг друга, узнавала корреспондент Sputnik Наала Авидзба.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Первого ноября 2015 года уникальный Пицундский орган, расположенный в Абхазии, отмечает почти полувековой юбилей. Об основных этапах его истории рассказывается в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.
Об абхазской части своей творческой биографии и уникальности Пицундского органа рассказал в интервью Sputnik органист Гарри Коняев.
Сорок лет назад 1 ноября 1975 года торжественные и величественные звуки органа впервые зазвучали на абхазской земле. В этот день состоялся знаменательный концерт, открывший новую страницу в музыкальной жизни страны.
В год 40-летия Пицундского органа, Народная артистка Абхазии, солистка Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба и Государственной хоровой капеллы Манана Шамба рассказала корреспонденту Sputnik о своем участии в концерте открытия Пицундского органа.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Вера Таривердиева, супруга известного композитора Микаэла Таривердиева, рассказала Sputnik о своих впечатлениях перед концертом в Пицундском храме.
Произведения Микаэла Таривердиева прозвучат в Пицундском храме в понедельник 21 сентября в 17.00 (мск).
Соревнования по морской рыбалке, организованные Федерацией рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия, состоялись в Пицунде.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Фестиваль по рокфишингу, морской рыбалке, впервые пройдет в Абхазии с 11 по 13 сентября. С 17 по 20 сентября в Абхазии состоится открытый лично-командный чемпионат на Кубок президента по ловле спиннингом с берега.
Все собранные средства будут перечислены на счет Культурно-благотворительного фонда "Ашана".
3D панорама пляжа и окрестностей Пицунды продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
Органистка Пушкинского музея Москвы Анастасия Черток выступила с сольным концертом на сцене Пицундского храма.
Во многих городах Абхазии можно увидеть остановки общественного транспорта, построенные во времена Советского Союза по эскизам художника, скульптора Зураба Церетели. Большая их часть находится в Пицунде.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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