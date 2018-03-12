Новости по теме Испания

Такой расклад даст возможность Народной партии в случае необходимости через верхнюю палату блокировать решения конгресса, где она лишилась абсолютного большинства.
Правительство Бельгии в целях предупреждения терактов посоветовало перенести товарищеский матч по футболу между сборными Бельгии и Испании. На игре должны были присутствовать около 50 тысяч зрителей.
На прошлой неделе партия, отстаивающая идею независимости Каталонии от Испании, получила по итогам выборов 27 сентября абсолютное большинство в парламенте.
Текст резолюции направлен против позиции властей Каталонии, которые добиваются выхода автономного сообщества из состава Испании.
Коалиция Junts pel Si, по итогам подсчета более 95 процентов голосов, получает 62 места. Среди сторонников сохранения территориальной целостности Испании лидирует партия "Граждане" с 25 мандатами.
Ухудшение отношений с Западом вызвало резкое снижение туристического потока в Испанию и Италию, которые планируют предпринять меры для возвращения туристов из России, пишет британская газета the Guardian.
Десятки тысяч европейцев протестовали против планирующегося подписания соглашения о свободной торговле между США и ЕС. Смотрите на видео, как проходили митинги в Великобритании и Германии.
ИСРП получила 35,4% голосов избирателей и, соответственно, 47 депутатских мест (столько же, сколько в нынешнем составе парламента), правящая в Испании правая Народная партия 26,7% голосов и 33 места в парламенте, на 17 меньше, чем на выборах 2012 года.
Испанские антифашисты провели акцию протеста в связи с задержанием восьми граждан страны, которые, по мнению полиции, воевали в Донбассе на стороне ополченцев. Смотрите на видео, как каталонцы митинговали на площади в Барселоне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.