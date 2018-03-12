Новости по теме Испания

ИСРП получила 35,4% голосов избирателей и, соответственно, 47 депутатских мест (столько же, сколько в нынешнем составе парламента), правящая в Испании правая Народная партия 26,7% голосов и 33 места в парламенте, на 17 меньше, чем на выборах 2012 года.