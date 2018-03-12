Новости по теме россия

Авиакомпания рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в короткой перспективе в или из Брюсселя, воздержаться от поездки из-за возможности, что брюссельский аэропорт может быть закрыт еще дольше.
Советник президента России, экономист Сергей Глазьев полагает, что Центробанк еще может изменить ситуацию на валютном рынке и зафиксировать курс на уровне, который обеспечил бы конкурентоспособность экономики.
Дмитрий Песков отметил, что в мировой практике вряд ли есть случай, когда политик после 16 лет руководства страны консолидировал вокруг себя целое общество.
Белорусские спецслужбы продолжают проверять информацию о причастности двух белорусских граждан к организации терактов в Бельгии.
Лазарев рассказал, что решающую роль в его согласии представлять Россию на конкурсе сыграла именно песня, ее автором стал Филипп Киркоров.
Совместное заявление США и РФ по Сирии, должно наступить с 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру".
Нельзя возлагать вину за конфликт только на РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо и назвал антироссийские санкции "нонсенсом".
Подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Хаджимба.
Семь человек погибли, еще 32 получили ранения в результате вооруженной атаки на северо-востоке Южного Судана в ночь на четверг.
После матча Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Путина, за что может получить длительную дисквалификацию.
Ведущие профессионалы в сфере журналистики и радиовещания объявили в четверг о начале Международного соревнования "Говорим, как Левитан".
День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.
В ответ на заявление "Ленфильма" о готовности снять ленту с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пожелавшим исполнить роль Ленина, коммунисты отправили письмо в " Ленфильм" с обещанием провести акции протеста.
В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
Художественный руководитель Абхазского драматического театра Валерий Кове был награжден премией имени Андрея Толубеева 7 декабря в Санкт-Петербурге.
Россия приостановит безвизовый режим с Турцией с 2016 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сторонники блокады Крыма заявили, что не доспустят ремонта поврежденных опор, пока не получат разрешения от своих кураторов. Сейчас на месте поврежденных ЛЭП, кроме нескольких сторонников блокады, никого нет.
Городки жизнеобеспечения с полевыми кухнями развернуты в четырех населенных пунктах, заявил представитель МЧС. Он отметил, что организовано питание в городах Щелкино, Ялта, Алупка и поселке городского типа Гаспра.
Президент Турции ранее заявил, что пытался позвонить Владимиру Путину после инцидента с Су-24, однако разговор не состоялся.
Ми-8 авиакомпании "Турухан", на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение в двух километрах от Игарки. Погибли экипаж и семь пассажиров. Выжившие находятся в реанимации.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.