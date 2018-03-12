Новости по теме ФСБ РФ

Паспорта изготавливались для террористов, нелегально выезжающих в Сирию, а также для боевиков, направляемых главарями ИГ в Россию для совершения терактов, сообщает ФСБ.
Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
ФСБ РФ стали известны важные сведения о десятках боевиков, которых готовили в Сирии для проведения операций в других странах, в том числе и в России.
Зачем нужна эта комиссия, почему она появляется только сейчас и сможет ли внести заметный вклад в борьбу с мировым злом, корреспонденту Sputnik объяснял директор Независимого института стратегических оценок, член Совета по внешней и оборонной политике, заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Ознобищев.
В Кремле не подтвердили факт обращения России в ФБР с просьбой подключиться к расследованию крушения А321. Активизация контактов между Россией и США по борьбе с терроризмом возможна, сказал Сергей Иванов. США уже получили запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям самолета, которые были произведены американской компанией.
Владимир Путин поручил наладить взаимодействие с египетской стороной для обеспечения безопасности воздушного сообщения, сообщил Песков.
Глава ФСБ Александр Бортников назвал имена двоих подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова - Губашева Анзора и Дадаева Заура.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.