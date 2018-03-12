Новости по теме Государственный комитет Абхазии по экологии и охране природы

До установления запрета в Абхазии ежегодно вырубалось около 5 тысяч, а по некоторым данным от 7 до 10 тысяч елок.
Инертные материалы образуют островки, от столкновения с которыми водный поток реки выплескивается и затапливает поля.
Представители Королевского ботанического сада Кью в Лондоне готовы профинансировать летнюю экспедицию в Абхазии.
Запрет на ловлю рыбы в реках Абхазии будет действовать с 23 октября по 30 ноября 2015 года.
Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказали Sputnik, почему в некоторых столичных домах из крана течет вода голубого цвета.
Турецкие рыболовецкие суда занимаются рыболовным промыслом в акватории Абхазии по найму абхазских предприятий, заявил заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии.
Госкомэкологии подтвердил обоснованность беспокойства жителей села Кацикыт Гулрыпшского района по поводу угрозы паводка реки Кодор.
Деревья камфорного лавра обрезаны с разрешения Государственного комитета Абхазии по экологии и охране природы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.