Новости по теме Министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии

Начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба прокомментировал состояние дел в сфере занятости в республике.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памяти жертв массового уничтожения армян, Сурен Керселян рассказал о мероприятиях, к 100-летию памяти жертв геноцида армян.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.