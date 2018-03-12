Новости по теме Сбербанк России

Сославшись на отсутствие информации, глава Сбербанка отказался комментировать заявления Минэкономразвития о том, что Сбербанк обратился в министерство с просьбой об изъятиях из экономических спецмер против Турции.
В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что в результате двух взрывов у отделений Сбербанка никто не пострадал, однако на зданиях есть внешние повреждения.
Следователи осматривали место взрыва возле одного из двух отделений Сбербанка в Киеве, возле которых в ночь на понедельник произошли взрывы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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