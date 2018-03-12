Новости по теме Адгур Ардзинба

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал Sputnik об экономическом эффекте от введения визового режима для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба принял у себя вундеркинда, 13-летнего пятикурсника Абхазского государственного университета Эдгара Гвазава во вторник 9 февраля.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба принял у себя вундеркинда, 13-летнего пятикурсника Абхазского государственного университета Эдгара Гвазава, во вторник 9 февраля.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Перечень освобожденных от НДС импортируемых товаров был разработан и отправлен на рассмотрение в Парламент, сообщил корреспонденту Sputnik министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу “Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016 год”. На реализацию данной программы заложено 300 миллионов рублей.
Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба рассказал Sputnik об истории создания и развития ведомства.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Увольнение директора ГК "Абхазберегозащита" Максима Харчилава связано с нарушениями, выявленными в ходе проверки компании Контрольной палатой республики, заявил Адгур Ардзинба.
Первая за весь послевоенный период масштабная проверка 24 предприятий, находящихся в ведении Министерства экономики, выявила, что практически все из 24 проверенных предприятий не эффективны, отметил министр экономики Адгур Ардзинба.
Рабочая группа при министерстве экономики республики одобрила 16 инвестиционных проектов.
"Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2016 год" представило Министерство экономики на заседании Кабинета Министров Абхазии в среду 15 июля.
На встрече предприниматели обсудили вопросы развития экономики Абхазии на ближайшую перспективу.
Коллективу государственной строительной компании "Апсныргылара" представлен новый руководитель Игорь Казанба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.