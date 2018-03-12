Новости по теме Адгур Харазия

Общественная палата рассмотрела вопрос об установлении в городе Сухум бюстов генерал-лейтенанта Сергея Дбар и бывшего вице-премьера, министра обороны Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сосналиева в пятницу 29 января.
Комиссия по учреждению Дня города Сухум обозначила дату празднования. День города в Сухуме будут отмечать ежегодно в первую субботу июля, в этом году датой празднования станет 2 июля.
Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Международная научно-практическая конференция к празднованию Дня города Сухум "Древняя Диоскуриада" проходит в Абхазском государственном музее.
Глава администрации города Сухум Адгур Харазия встретился с мэром Сочи Анатолием Пахомовым в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015».
По поручению главы Администрации Сухума было проведено совещание с участием глав жилищных управлений, коммунальных служб, а также председателя столичного Комитета по вопросам молодежи и спорта, на котором было принято решение провести 14 июля санитарный день.
Администрация города совместно с правоохранительными органами намерена прекратить работу незаконных платных парковок в районе Сухумского центрального рынка.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.