Новости по теме Инал Лазба

О проблеме наркомании в стране, об отсутствии общественного осуждения наркоманов и о том, как выходить из сложившейся ситуации рассуждает колумнист Sputnik Инал Лазба.
Об аԥсуара как об абхазской религии и об отношении к нормам аԥсуара в современном обществе рассуждает колумнист Инал Лазба.
Известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов в рамках проекта Sputnik.Чтения.
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
О трагической судьбе поэта Таифа Аджба и о его умении воспевать гармонию человека с природой родного края, рассуждает Инал Лазба.
В рамках нового проекта информационного агентства Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" на ресурсах портала будут опубликованы рисунки военных лет художника Руслана Габлия и очерки о героях его портретов.
В рамках рабочего визита руководителя Sputnik Абхазия Инала Лазба в Турецкую Республику состоялась встреча с Полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гицба.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.