Новости по теме Иосиф Сталин (Джугашвили)

ХХ съезд КПСС открылся в Москве 60 лет назад, 14 февраля 1956 года. Смотрите на архивных кадрах, в чем Никита Хрущев обвинил Иосифа Сталина.
В Абхазии расположено пять сталинских дач - на озере Рица, в Новом Афоне, в поселке Мюссера, в Сухуме и еще одна на Холодной речке в 15 километрах от города Гагра.
В Абхазии расположено пять сталинских дач - на Холодной речке, в Новом Афоне, в поселке Мюссера, в Сухуме и еще одна в заповедном уголке на озере Рица.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.