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Новости по теме Мушни Хварцкия

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  • Мушни Хварцкия
    16:11 27.03.2016
    1051

    Вселенная Мушни Хварцкия

    О легендарном Мушни Хварцкия, ученом-археологе, воине, вокруг которого с первых моментов боевых действий стали собираться ополченцы, о человеке, мысли которого влияли на целое поколение, в день его рождения вспоминают и говорят друзья.

  • 18:21 04.12.2015
    420

    Бронзовый бюст Мушни Хварцкия до 9 декабря останется в Сухуме

    Бронзовый бюст Мушни Хварцкия до 9 декабря останется в Сухуме, он будет выставлен в Абхазском государственном музее.

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