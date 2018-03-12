Новости по теме Роман Дбар

Несмотря на масштабы поражения огневкой самшитовых насаждений, у экологов сохраняется оптимистичный настрой относительно возможности сохранить самшит, так как он еще живой. Об этом сообщил на заседании в Кабинете Министров директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.