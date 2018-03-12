Новости по теме Роман Дбар

Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар и главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева рассказали Sputnik о возможности появления вируса Зика в Абхазии.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал в интервью Sputnik о последствиях снегопада для природы Абхазии.
Сельское хозяйство Абхазии должно быть ориентировано на получение только экологически чистого продукта.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар в Международный день Черного моря рассказал в интервью Sputnik об уникальных особенностях, свойственных абхазской акватории Черного моря.
Самая короткая река в мире протекает в Гагрском районе Абхазии, ее длина — 18 метров.
Несмотря на масштабы поражения огневкой самшитовых насаждений, у экологов сохраняется оптимистичный настрой относительно возможности сохранить самшит, так как он еще живой. Об этом сообщил на заседании в Кабинете Министров директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.
Необходима серьезная подготовка к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией самшита.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал о результатах и перспективе борьбы с самшитовой огневкой.
Директор института экологии Абхазии Роман Дбар рассказал Sputnik об естественных врагах самшитовой огневки.
В ходе встречи комиссии по борьбе с огневкой обсудили текущую ситуацию и проведение дальнейших работ по лечению самшита.
В преддверии Международного дня борьбы с малярией эксперты рассказали о реальных угрозах распространения малярии в Абхазии.
Работа над реализацией проектов "экологических коридоров" между Россией и Абхазией продолжится.
Директор института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар прокомментировал опасность купания в одном из самых глубоких и живописных озер Абхазии - Рице.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.