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Со слезами и гордостью: как Абхазия отметила День Победы и Независимости

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск, в 26-ю годовщину Победы в республике проходят акции памяти, торжественное прохождение войск и народные гулянья.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

В последний день сентября в республике вспоминают погибших за независимость республики и празднуют День победы. 

30 сентября – День Победы и Независимости
© Sputnik / Томас Тхайцук
За свободу и справедливость: День Победы отмечают в Абхазии

Ежегодно в республике проходят праздничные мероприятия, акции, митинги и шествия. Празднование началось с церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. В нем приняли участие руководство республики и представители общественности. На площади у Парка славы состоялось и состоялось торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих, включая парадные колонны Министерства обороны Абхазии, седьмой военной базы Министерства обороны России и военно-духовой оркестр.

Уже несколько лет в Абхазии проходит акция "Бессмертный полк". Ее участники проходят в колонне с портретами погибших в Отечественной войне воинов. В этом году в акции приняли участие около трех тысяч человек. Шествие прошло в Ткуарчале, Очамчыре, Гудауте, Пицунде и Сухуме. В столице в составе "Бессмертного полка" прошли около 800 человек.

Еще одна акция "Тропой героев" проходит в Абхазии уже 12 лет. Участники преодолели расстояние от Псоу до Сухума, всего порядка 120 километров. В этом году в акции приняли участие 170 человек.

На улицах столицы царит праздничная атмосфера, а на дорогах можно увидеть автомобили с национальной атрибутикой.

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Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), День Победы и независимости Абхазии


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