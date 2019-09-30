Небо зажглось: День Победы и Независимости Абхазии завершился праздничным салютом

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошли в республике в понедельник 30 сентября.

Памятные и торжественные мероприятия начались в Сухуме с церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы в Сухуме. Там же состоялось торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих Минобороны Абхазии и России.

Парадное шествие замкнули участники акции "Бессмертный полк", которое проходит в Абхазии уже в четвертый раз. В этом году в строю "полка" прошли около трех тысяч человек.

В церемонии возложения приняли участие и участники акции "Тропой героев" , которые прошли расстояние в 120 километров от Псоу до Сухума.

В Абхазской государственной филармонии День Победы и Независимости отметили праздничным концертом, на котором выступили танцевальные коллективы и эстрадные исполнители республики.

Праздничный вечер закончился салютом на Набережной махаджиров.

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