01:36 19 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR71.24
Поиск
Saudi Aramco, объекты которой подверглись атаке, 14 сентября 2019

МИД Ирана: расширение санкций США - это "экономический терроризм"

© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
В мире
Получить короткую ссылку
1001

Ранее Дональд Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить экономические санкции против Ирана.

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал решение президента США Дональда Трампа расширить санкции против Тегерана "экономическим терроризмом" против обычных граждан страны, передает РИА Новости.

"Осуществляя эскалацию экономической войны США против иранцев, президент Дональд Трамп дал распоряжение министру финансов "существенно расширить санкции против государства Иран". Это признание того факта, что США намеренно делают своей целью обычных граждан. Экономический терроризм – это незаконно и негуманно", - заявил Зариф.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Трамп поручил "существенно увеличить санкции" против Ирана

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Читайте также:

Теги:
Дональд Трамп, санкции, Мохаммад Джавад Зариф, США, Иран


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выбраны из миллиона: лучшие фотографии конкурса EyeEm Awards 2019
Новый мировой рекорд: 54 часа в водах Ла-Манша
Победить рак и пойти на рекорд: американка переплыла Ла-Манш четыре раза подряд
Как защитить себя от простуды
Будь здоров: как защитить себя осенью от простуды
Соцсети
Sputnikabkhazia