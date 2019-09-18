МИД Ирана: расширение санкций США - это "экономический терроризм"

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал решение президента США Дональда Трампа расширить санкции против Тегерана "экономическим терроризмом" против обычных граждан страны, передает РИА Новости.

"Осуществляя эскалацию экономической войны США против иранцев, президент Дональд Трамп дал распоряжение министру финансов "существенно расширить санкции против государства Иран". Это признание того факта, что США намеренно делают своей целью обычных граждан. Экономический терроризм – это незаконно и негуманно", - заявил Зариф.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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