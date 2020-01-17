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США признали наличие пострадавших в результате иранского обстрела

© Sputnik / Александр Имедашвили
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200117/1029253954/SShA-priznali-nalichie-postradavshikh-v-rezultate-iranskogo-obstrela.html

Ранее Вашингтон отрицал наличие жертв и пострадавших. Теперь выяснилось, что более десятка американских солдат получили травмы.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В результате обстрела Ираном военных баз в Ираке пострадали 11 американских военнослужащих. Информацию об этом подтвердило Центральное командование США, передает РИА Новости.  

Ранее о ранении 11 американских солдат в результате ракетного обстрела сообщало издание Defense One со ссылкой на свои источники. По их данным, пострадавших, у которых подозревают сотрясение мозга, эвакуировали в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии.

"Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", — заявил РИА Новости представитель Центрального командования США капитан Билл Эрбан.

8 января иранские военные выпустили ракеты класса "земля-земля" по базе "Эйн-аль-Асад" на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Иранские СМИ тогда утверждали, что в результате атаки погибли 80 американских солдат. Однако президент Дональд Трамп и Пентагон заявляли, что пострадавших среди военнослужащих армии США не было.

Иран атаковал военные базы в Ираке в рамках операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара близ багдадского аэропорта, который был нанесен с санкции Трампа. 

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Теги:
Ирак, Иран, США


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