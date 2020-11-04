Алиев заявил о том, что Баку готов остановить войну в Карабахе

Все три договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта на основе московской инициативы ранее были сорваны азербайджанской стороной.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе, но при этом поставил условие, сообщает РИА Новости.

Азербайджанский лидер считает, что для этого Ереван должен взять обязательство "по выводу войск с оккупированных территорий". В то же время он говорит, что чем скорее закончится война, тем будет лучше.

"Чем скорее закончится война, тем будет лучше. Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", — заявил Алиев в интервью итальянской газете "La Repubblica".

В сообщении также отмечается, что Алиев напомнил о базовых принципах резолюций Совбеза ООН, согласно которым сначала нужно освободить пять районов, затем — еще два.

"В базовых принципах (урегулирования) говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян – ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов", - говорит Алиев.

Теперь президент Азербайджана ждет заявления премьер-министра Никола Пашиняна на этот счет, обвиняя армянского лидера в нежелании прекращать войну, отмечается в сообщении.

В то же время власти Армении неоднократно заявляли, что конфликт вокруг Карабаха может быть урегулирован только мирным путем. Ереван подтвердил все три договоренности о соблюдении временного режима прекращения огня в гуманитарных целях (по инициативе Москвы), однако азербайджанская сторона каждый раз их нарушала.

Ситуация в Карабахе

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Третьи попытку введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе предприняли 26 октября с 7:00 мск (8:00 по местному времени), согласно совместному заявлении США, Армении и Азербайджана, сделанному 25 октября. Информацию об этом распространил госдепартамент США. Но и после этого стороны конфликта заявляли о несоблюдении договоренностей противником.

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