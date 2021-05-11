ООН призвал своих сотрудников прививаться российской вакциной

Российский препарат "Спутник V" зарегистрирован более чем в 60 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал своих сотрудников пройти вакцинацию российским препаратом "Спутник V" в тех странах, где он одобрен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", — сказал он в ходе общения с российскими журналистами.

Гутерриш назвал большой ошибкой "вакцинный национализм" и напомнил о своем призыве к "Большой двадцатке" разработать глобальный план вакцинации, при котором были бы усилены возможности всех стран и компаний, которые производят вакцины.

"Надеюсь, что все производители вакцин смогут объединиться, чтобы создать глобальный план вакцинации, охватывающий каждого во всех странах", - отметил он.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций и НИЦ Гамалеи.

В Абхазию первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз прибыла в апреле. По сообщению от Минздрава вакцинация начнется после майских праздников. Прививки будут делать на добровольной основе.

Слушайте также: