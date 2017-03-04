Звезды российского ТВ и эстрады рассказали о проекте "Ты супер!"

СУХУМ, 4 мар – Sputnik. Среди поклонников уникального музыкального конкурса множество звезд российского ТВ и эстрады, которые признаются, что были потрясены вокальными данными детей и мощной энергетикой их выступлений.

Российский кинорежиссер, актер, ведущий шоу "Международная пилорама" Тигран Кеосоян отметил, что новый проект побуждает душу сопереживать и сочувствовать.

"На мой взгляд, "Ты супер!" – самый честный и человечный проект из существующих на российском телевидении. Это потрясающая авторская задумка, безумно объединяющая. Я говорю о том, что мы вновь чувствуем себя частью большого, существовавшего ранее государства, одного языкового поля", – сказал Кеосоян.

Певец Марк Тишман признался, что был потрясен историями участников. Особая ценность этого проекта – в превращении, отметил он.

"Больше всего меня, в том числе и как профессионального вокалиста, зацепило выступление Кристины Ашмариной, исполнившей "Танцы на стеклах" — во время просмотра невозможно сдержать слез. Второе выступление, поразившее до глубины души, – Карины Исмаиловой из моей родной Махачкалы. С такими потрясающими способностями эти девушки смогут дать фору восьмидесяти процентам нашей поп-сцены", – уверен певец.

Ведущая цикла развлекательных передач телеканала НТВ "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева назвала музыкальный проект "Ты супер!" трогательным.

"В последнем выпуске меня особенно сильно тронул момент, когда к сестрам Чижиковым пригласили маму, с которой они не виделись шесть лет… За то счастье, которое мы увидели в их глазах, можно многое отдать. Я убеждена, что детей, обделенных родительским вниманием и заботой, обязательно нужно поддерживать, поэтому "Ты супер!" — очень стоящий проект", – сказала Кудрявцева.

А ведущий проекта на канале НТВ "Однажды…"Сергей Майоров признался, что смотрит шоу вместе со своими племянницами.

"Мне очень интересны их реакции и комментарии. Старшей Анастасии — 22 года, младшей Елизавете - 10 лет. Детей обмануть сложно. И я вижу, как мои девочки сопереживают участникам, как на глазах появляются слезы от их человеческих историй, часто драм. Очень эмоциональный проект", – сказал Майоров.

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"Ты супер!" на НТВ продолжается. Партнер музыкального шоу – международное информационное агентство и радио Sputnik – будет по-прежнему знакомить своих читателей со всеми новостями на своих ресурсах.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.