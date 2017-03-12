Выборы состоялись в большинстве районов Абхазии: первые данные

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным избирательных округов, в большинстве районов Абхазии выборы уже состоялись, Sputnik располагает сведениями по состоянию на 14:00 воскресенье 12 марта.

В Очамчырском районе к 12.00 проголосовало 5 504 человека из 15 697, что составляет 35%,

© Sputnik. Роберт Джопуа Галский округ двукратно превысил порог явки на выборах в Парламент

В Галском районе к полудню на выборы пришли 350 избирателей из 603 – 58%

Гудаутский район по результатам на 12.00 преодолел порог в 25%, там на избирательные участки явилось 6 218 человек из 24 432.

В Ткуарчалском районе по данным на 13.00 проголосовать пришли 1243 человека, что составляет 35% избирателей.

В Гулрыпше на 12.00 проголосовало 3092 человека, что составляет 25,6% избирателей.

В Гагрском районе на избирательные участки пришли 6 103 человека, что составляет 22,8%

Данные по Сухуму и Сухумскому районам на момент публикации не поступали.

В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов Парламент Абхазии республики.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.

"Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В Народное Собрание должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в Парламент, патриоты. Места в Парламенте должны занять ответственные люди, маразму и радикализму не место в Парламенте", — сказал президент после того, как проголосовал.

Президент также отметил, что не против расширения полномочий Парламента даже за счет урезания некоторых президентских полномочий,

© Sputnik. Бения Анжелика, Бадрак Авидзба Президент рассказал, какой Парламент хотел бы видеть

Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку, сообщил председатель избирательного округа Тимур Шамба.

В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

В первом избирательном участке 30 округа в селе Кутол Очамчырского района наблюдался аншлаг. Избиратели выстроились в очередь перед дверью в комнату для голосования. Один из членов комиссии вызвался регулировать очередность и объявлял первую букву фамилии избирателя, чей стол освободился.

82-летний Анатолий Ласуриа из Кутола пришел с внуком и заявил, что пока он жив и его имя значится в списках, он будет ходить на выборы.

По словам, председателя участковой комиссии села Кутол Индира Амичба, для лежачих больных предусмотрена переносная урна для голосования, всего 62 человека обратились в комиссию с заявлением разрешить голосование на дому.

По наблюдениям председателя участковой комиссии в селе Мыку Очамчырского района Светланы Киртадзе, в сельской местности, больше всего избирателей приходит на участки между 12.00 и 15.00.

Международный наблюдатель от Государственной думы РФ Петр Пимашков побывал в селе Кутол и в Очамчыре.

"Все идет согласно существующим законам Республики Абхазия, — подчеркнул международный наблюдатель. - Я вижу, что вывешены списки избирателей, каждый подходит, находит свою фамилию. Как и положено люди получают бюллетени. Никаких замечаний нет".

Член ЦИК России Василий Лихачев отметил, что на парламентских выборах в Абхазии активно себя проявляет молодежь, что не может не радовать.

© Sputnik. Владимир Трефилов Член ЦИК России Лихачев: радует активность молодежи на выборах

Наблюдатель из Республики Арцах Семен Афиян также не отметил нарушений и заявил о хорошей организации выборов.

Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

Участки закроются в 20:00 по всей стране и в 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии планирует подвести предварительные итоги дня голосования.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.